УрБК, Москва, 02.09.2022. Российские власти не планируют продлевать срок действия моратория на банкротства после 1 ...

Российские власти не планируют продлевать мораторий на банкротства после 1 октября

Мораторий на банкротство в России будет действовать до 7 января 2021 года. Минэкономразвития продлевать мораторий не ...

В России мораторий на банкротство предприятий могут продлить после января 2021 года

УрБК, Москва, 02.10.2020. Мораторий на банкротство в России будет действовать до 7 января 2021 года. Минэкономразвития ...

В России мораторий на банкротство предприятий могут продлить после января 2021 года

Правительство РФ может продлить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в связи с пандемией COVID-19

Мораторий правительства РФ на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов может быть продлен на еще три ...