Число банкоматов в России сократилось до уровня 2011 года

УрБК, Москва, 02.09.2022. На 1 июля 2022 года в РФ насчитываются 181,2 тыс. банкоматов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
Отмечается, что число банкоматов в стране упало до минимума с октября 2011 года, когда в РФ насчитывалось 172,2 тыс. устройств самообслуживания.
По итогам I квартала 2022 года число банкоматов в РФ уменьшилось на 3 тыс. единиц, во II квартале — еще на 6,2 тыс. штук.
Сокращение числа банкоматов объясняется растущей популярностью онлайн-сервисов и услуг.
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