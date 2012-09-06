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Сегодня, 15:02

Число банкоматов в России сократилось до уровня 2011 года

УрБК, Москва, 02.09.2022. На 1 июля 2022 года в РФ насчитываются 181,2 тыс. банкоматов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что число банкоматов в стране упало до минимума с октября 2011 года, когда в РФ насчитывалось 172,2 тыс. устройств самообслуживания.

По итогам I квартала 2022 года число банкоматов в РФ уменьшилось на 3 тыс. единиц, во II квартале — еще на 6,2 тыс. штук.

Сокращение числа банкоматов объясняется растущей популярностью онлайн-сервисов и услуг.

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