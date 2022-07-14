Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Глава МЧС России Александр Куренков посетил с рабочим визитом Свердловскую область, сообщает региональный департамент информационной политики.
В ходе своего визита он провел встречу с губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым. Глава МЧС высоко оценил готовность региона к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. Также Александр Куренков поблагодарил Е. Куйвашева за помощь в тушении пожаров на территории других регионов.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Напомним, что свердловские спасатели в текущем году участвовали в ликвидации возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе, Курганской области и Тыве.
«Спасибо вам за то, что поддерживаете региональную составляющую по пожарным частям. То, что они действуют в соседних регионах, это еще раз подтверждает их оперативную готовность», — заявил А. Куренков.
Е. Куйвашев рассказал, что в текущем году Свердловская область проходит пожароопасный период более спокойно.
«По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество лесных пожаров уменьшилось более чем в два раза, а их площадь — почти в четыре раза», — отметил глава региона.
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