Система оптимизации обрези полосы позволит получить ММК экономический эффект не менее 35 млн рублей в год

УрБК, Магнитогорск, 02.09.2022. На стане горячей прокатки листопрокатного цеха № 10 Магнитогорского металлургического комбината в рамках стратегии цифровизации была запущена в промышленную эксплуатацию система оптимизации обрези полосы. Она позволит сократить удельный расход металла и снизить аварийные остановки стана 2000 горячей прокатки. Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы должен составить не менее 35 млн руб. в год, сообщает управление информации и общественных связей ММК.
Каждая полоса раската на выходе из черновой группы клетей стана горячей прокатки имеет неправильную форму головной и хвостовой части. Для ее устранения используется система обрези концов полосы. Она позволяет избежать перекосов, искривления и ряда других проблем в чистовых клетях, которые могут вызвать серьезные производственные потери, вплоть до аварий.
Запущенная на ММК система распознает разную форму концов полосы с помощью стереоскопического шириномера и использует подходящий критерий обрези. Благодаря обратной связи от лазерного измерителя скорости, расположенного перед чистовой группой клетей, обеспечивается точное сопровождение виртуальной линии реза по мере движения полосы. Установленный сканирующий детектор горячего металла обнаруживает наиболее выступающую точку головы полосы вне зависимости от ее бокового перемещения по рольгангу. Все это позволяет ножницам максимально точно обрезать концы полос раската с минимальными потерями металла в обрезь.
Система обеспечивает точность реза и надежность работы даже в периоды высокой загрузки стана, при наличии частых разгонов и торможений, а также при близком следовании полос друг за другом.
Оборудование для ПАО «ММК» под заказ изготовила компания КЕЛК. Проектирование системы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы с отладкой программной части системы были выполнены специалистами компании ООО «РнД МГТУ» в сотрудничестве с ООО «ОСК» и ООО «ММК-Информсервис».
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