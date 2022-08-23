Российские власти продлили срок действия упрощенного порядка для ввоза и сертификации продукции

Правительство РФ продлило срок действия упрощенного порядка для ввоза и сертификации продукции, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.



Согласно принятым нововведениям, упрощенный порядок будет действовать до сентября 2023 года.



«Речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. Производителям и экспортерам таких товаров необходимо предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах», — говорится в сообщении.



Ранее правительство РФ упростило процедуру обжалования результатов проверок предпринимателей во время действия моратория.