Российские власти упростили процедуру обжалования результатов проверок предпринимателей

УрБК, Москва, 23.08.2022. Правительство РФ упростило процедуру обжалования результатов проверок предпринимателей во время действия моратория, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.
«Теперь жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный сервис на портале госуслуг, представители бизнеса смогут подписывать простой электронной подписью. Ранее такая возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям и гражданам. Юридические лица должны были использовать усиленную квалифицированную электронную подпись», — говорится в сообщении.
Напомним, что в России до конца 2022 года действует мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях, например, когда существует угроза жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан.
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