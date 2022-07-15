На Среднем Урале ожидается усиление ветра до 25 м/с и ливневые дожди

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 2 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.



На Среднем Урале ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с, ливневые дожди и крупный град.



Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать все необходимые меры безопасности.