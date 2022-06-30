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Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов летом вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в июне-августе 2022 года вырос в 1,5 раза по сравнению с летом прошлого года, сообщает пресс-служба УБРиР.

Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса финансово-кредитной организации Анна Севостьянова рассказала, что в банке произошло перераспределение в структуре выдач.

«Доля первичного рынка в сделках выросла по сравнению с прошлым годом с 5% до 41%. Этот сектор набрал темпы за счет льготных государственных программ и субсидированной ипотеки. В некоторых городах присутствия банка, например, на юге доля в оформлении ипотеки по совместной программе с застройщиками дошла до 50%. Мы видим в этом продукте большие перспективы, и будем развивать эту программу и в других регионах», — отметила Анна Севостьянова.

Представители УБРиР отмечают, что ставка по программе ипотеки в партнерстве с застройщиками начинается от 0,1% годовых. Активнее всего клиенты банка приобретают двухкомнатные квартиры.

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