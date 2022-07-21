В новостройке компании «Атомстройкомплекс» в Краснолесье появилось гигантское граффити

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. В одном из дворов новостройки в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге появилось гигантское граффити. Яркие рисунки можно увидеть в закрытом дворе ЖК «ART. Город-парк», построенного компанией «Атомстройкомплекс».



Граффити длиной более 100 м появилось на стене двухуровневого подземного паркинга. На создание гигантского художественного полотна ушло более 100 л краски.



«Непросто было определиться с тематикой, ведь граффити — это не на день или два, а надолго. Оно должно органично вписаться в концепцию благоустройства, поднимать людям настроение, создавать комфорт. Мы выбрали графическую абстракцию, подобрали для ее визуализации яркие краски. Стена паркинга, которая могла остаться лаконично серой, получила новое содержание, оживила внутреннее пространство, добавила ему уникальности», — сказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.







Кроме того, на крыше двухэтажного паркинга строители оформили площадку для досуга: здесь появились клумбы, высажены большемерные деревья, установлены стильные светильники и скамьи, предусмотрены аккуратные дорожки для неспешных прогулок во дворе ЖК.







Стоит добавить, что в этом квартале уже сданы и заселены четыре дома, завершается возведение детского сада на 100 мест и благоустройство общего закрытого двора. Для жителей нового квартала предусмотрен соседский центр, двухэтажный подземный паркинг, объекты торговли и услуг на первых этажах.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»