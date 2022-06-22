ЦБ анонсировал изменение правил расчета выплат по ОСАГО

УрБК, Москва, 01.09.2022. С 11 сентября в РФ изменятся правила расчета выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает пресс-служба Банка России.
«С 11 сентября станут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Такой подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий клиентов на 26% в обе стороны. Это связано с резким удорожанием запчастей. Для легкового автотранспорта базовая ставка тарифа будет устанавливаться персонально для каждого водителя в диапазоне от 1 тыс. 646 руб. до 7 тыс. 535 руб.
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