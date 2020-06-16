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Вчера, 11:43

Просроченная задолженность россиян перед банками по итогам года может вырасти на 16-18%

УрБК, Москва, 31.08.2022. В России продолжает расти просроченная задолженность населения в сегменте потребительского кредитования. Исключением являются только POS- и автокредитование, неспособные переломить общий тренд на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, по итогам июля просроченная задолженность россиян в сегментах кредитов наличными и кредитных карт выросла на 1,31% (до 40,7 млрд руб.) и 1,94% (до 102,5 млрд руб.) соответственно. В свою очередь, в сегментах POS- и автокредитования этот показатель снизился.

По словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, дальнейшая динамика кредитования и доля просроченных долгов существенно зависят от адаптации российской экономики к новым реалиям.

По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам года объем просроченной задолженности физлиц перед банками может показать прирост 16-18%. Для сравнения: годом ранее он был на уровне 6%.

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