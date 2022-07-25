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Вчера, 11:25

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 2,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 707 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2 тыс. 707 работников разместили 63 организации (со среднесписочной численностью работающих 18 тыс. 915 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека.

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