В Челябинской области из-за прогнивших шпал сошли с рельсов и опрокинулись 8 вагонов с глиной

УрБК, Челябинск, 31.08.2022. В Челябинской области на пути необщего пользования АОР «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», примыкающем к ст. Нижне-Увельская ЮУЖД, 30 августа вечером сошли с рельсов восемь из 40 вагонов, груженных глиной. Предварительная причина схода вагонов — ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Фото предоставлено пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры
По данным следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, два из восьми сошедших с путей вагонов опрокинулись, однако пострадавших в результате происшествия нет. На движение поездов произошедшее также не повлияло.
Сотрудники Карталинской транспортной прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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