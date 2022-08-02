Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 61 коп.

УрБК, Москва, 31.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 августа 2022 года. Курс долл. США не изменился и остался на уровне 60,36 руб., евро вырос на 61,44 коп., до 60,57 руб.