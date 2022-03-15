Транспортная экономия

В Екатеринбурге и некоторых городах Среднего Урала с 1 сентября при оплате проезда Единой социальной картой Свердловской области «Уралочка» или картой «Мир» можно будет сэкономить 10 руб. с каждой поездки. Скидка будет предоставляться на оплату проезда в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах уральской столицы и на ряде маршрутов городов региона: Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Сысерти, ПГТ Шаля, Березовского, Краснотурьинска, Первоуральска и Нижнего Тагила. Акция будет действовать до 31 декабря 2022 года.







Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что реализация инициативы, в рамках которой пассажирам предоставляется скидка при оплате проезда, стала уже традицией. Впервые пассажиры получили возможность принять участие в транспортной акции в 2019 году.



«Таким образом мы решаем несколько ключевых задач: популяризация общественного транспорта, а также мотивация граждан отказаться от личных автомобилей. Уверен, что наши жители оценят акцию по достоинству и воспользуются транспортными услугами в полном объеме. При условии, что общественный транспорт в ближайшее время станет комфортным», — сказал Алексей Орлов.



Он также напомнил, что региональные и городские власти ведут активную работу, направленную на повышение комфортности подвижного состава общественного транспорта в Екатеринбурге.



«Понятно, что пока есть серьезные проблемы с существующим подвижным составом. Но мы работаем в этом направлении, и сделаны уже очень серьезные шаги при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Так, первую партию из 45 троллейбусов на автономном ходу, надеюсь, мы получим уже в этом году», — добавил глава города.







Напомним, благодаря поддержке главы региона из федерального бюджета для Екатеринбурга будет выделен 1 млрд руб. на покупку новых троллейбусов. Еще 225 млн руб. добавят из областного и муниципального бюджетов. Этих средств будет достаточно для покупки 45 новых машин.



Стоит отметить, что акция российской платежной системы стартовала одновременно в 15 регионах страны. Причем получить скидку за проезд можно будет при оплате как физической картой, так и с помощью смартфона. Скидка также будет предоставляться пользователям виртуальных карт.



«Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту «Мир» в одно из приложений — Mir Pay или Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и после загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.







Руководитель центра развития нефинансовых сервисов и государственных проектов платежной системы «Мир» Денис Гамалея рассказал, как будет происходить процесс получения скидки.



«Для участия в акции необходимо оплатить проезд в транспорте с помощью терминала, и со счета банковской карты будет списана сумма с учетом скидки, то есть меньше на 10 руб. При этом чек будет напечатан на полную сумму билета», — пояснил Денис Гамалея.



В Свердловской области, помимо держателей карт «Мир», в акции участвуют обладатели единой социальной карты «Уралочка». Этот проект в регионе впервые был запущен в ноябре 2018 года по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, на сегодняшний день в регионе выпущено уже 189,5 тыс. социальных карт.



Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов отметил, что регулятор придает большое значение подобным акциям как инструменту популяризации как безналичных платежей, так и национальных платежных инструментов, а также единой социальной карты.



«Подобные акции позволяют повысить устойчивость и надежность национальной платежной системы. На сегодняшний день количество карт «Мир» неуклонно увеличивается. Так, в Свердловской области их доля составляет 34% из 10,5 млн пластиковых карт, которые находятся у жителей региона», — отметил Рустэм Марданов.







Он также подчеркнул, что за последний период существенно вырос как объем платежей, так и количество операций, которые осуществляются с помощью карт «Мир». Так, на данный момент с их использованием проводится около 25% всех транзакций на территории региона.



Также начальник Уральского ГУ Банка России отметил, что благодаря единой социальной карте все больше безналичных платежей проводится в небольших населенных пунктах.



«Что касается единой социальной карты, Банк России поддерживает развитие программы на территории региона. Ее использование позволяет повысить доступность финансовых услуг на территории области. На сегодняшний день уже более 40 муниципалитетов начали расширение инфраструктуры использования безналичных платежных инструментов», — добавил Рустэм Марданов.



В целом организаторы акции надеются, что ее проведение положительно скажется на развитии национальной платежной системы «Мир», поможет жителям Свердловской области сэкономить на проезде, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, мотивируя людей пользоваться услугами общественного транспорта.