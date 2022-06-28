Онлайн-займы с испорченными кредитными историями

Рынок микрокредитования в России развивается быстрыми темпами. Потребитель получает все новые более выгодные предложения от микрофинансовых организаций, занимающихся предоставлением онлайн-займов и кредитов. Притягательность таких продуктов заключается в нескольких факторах: отсутствие бюрократии, легкость оформления и в оперативность.
Каждая микрофинансовая организация предлагает клиентуре свои условия сотрудничества, которые необходимо изучить, чтобы извлечь максимум выгоды. А подобрать МФО можно через сервис credit-xpress.ru, где представлены актуальные предложения от действующих МФО.
Если вы обратитесь в банк за ссудой, там обязательно будут изучать вашу кредитную историю. В случае обнаружения просрочки с платежами вы, скорее всего, получите отказ. Банковские клерки внимательно следят за этим и считают, что если клиент в прошлом не справился с долговыми обязательствами, доверять новые займы ему нельзя. Соответственно, в этом случае клиент не может рассчитывать на получение необходимой суммы в банке.
Совсем другое дело происходит при обращении в МФО. Действующие микрофинансовые организации выдают займы без:
Таким образом, вы можете иметь хоть несколько кредитов в разных финансовых организациях, включая невыполненные долговые обязательства, но онлайн-займ в МФО все равно получите. Благодаря такой политике число клиентов МФО растет. Люди получают нужные суммы относительно легко и без лишних формальностей.
Займ в МФО практически любой желающий сможет получить дистанционно – без визитов в офисы или филиалы. Достаточно выбрать подходящее по условиям предложение и заполнить онлайн-заявку. Обработка таких заявок не занимает много времени, а в случае получения положительного ответа сумма начисляется на указанные клиентом платежные реквизиты.
Для оформления таких ссуд требуются лишь паспортные данные и контактная информация. Никакие справки и дополнительные документы от заемщиков не нужны. Также никто не будет проверять в МФО вашу кредитную историю, даже если она плохая, и вы смогли во время погасить задолженность.
Благодаря такой упрощенной процедуре, оформление займа происходит в рекордно короткие сроки, а деньги начисляются практически моментально – сразу после получения одобрения. График погашения задолженности выбирает сам клиент.
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