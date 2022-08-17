УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:01

Правительство РФ улучшило прогноз по снижению ВВП в 2022-2023 годах

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе заседания комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций презентовал новый вариант макропрогноза на 2022 год, сообщает «Коммерсантъ».

По его оценкам, ВВП страны в текущем году сократится на 2%, в будущем году — на 0,6-0,8%. Напомним, что последний макропрогноз Минэкономики РФ предусматривает снижение этих показателей на 4,2% и 2,7% соответственно.

Также А. Белоусов прогнозирует, что инфляция по итогам текущего года составит 12-13%, и ожидает снижение инвестиций на 2%.

Для получения таких результатов, впрочем, по его словам, потребуются дополнительные антикризисные меры поддержки — в числе приоритетов названа помощь несырьевому неэнергетическому экспорту, объем которого, как теперь ожидается, упадет на 17%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 10:21 Правительство РФ улучшило прогноз по снижению ВВП в 2022-2023 годах

УрБК, Москва, 30.08.2022. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе заседания комиссии по ...

17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год

УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...

29.04.2022 Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2022 году на 8-10%

УрБК, Москва, 29.04.2022. Банк России ожидает, что в 2022 году ВВП России сократится на 8-10%. Снижение будет в ...

27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%

В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году он вырастет на 1,3% и на ...

27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%

УрБК, Москва, 27.04.2022. В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18