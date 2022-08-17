Правительство РФ улучшило прогноз по снижению ВВП в 2022-2023 годах

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе заседания комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций презентовал новый вариант макропрогноза на 2022 год, сообщает «Коммерсантъ».
По его оценкам, ВВП страны в текущем году сократится на 2%, в будущем году — на 0,6-0,8%. Напомним, что последний макропрогноз Минэкономики РФ предусматривает снижение этих показателей на 4,2% и 2,7% соответственно.
Также А. Белоусов прогнозирует, что инфляция по итогам текущего года составит 12-13%, и ожидает снижение инвестиций на 2%.
Для получения таких результатов, впрочем, по его словам, потребуются дополнительные антикризисные меры поддержки — в числе приоритетов названа помощь несырьевому неэнергетическому экспорту, объем которого, как теперь ожидается, упадет на 17%.
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