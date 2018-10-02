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Вчера, 17:55

Почти 40% россиян тратят все деньги на текущие нужды

Большая часть россиян откладывает деньги после всех необходимых трат (44%). Этот показатель вырос за десять лет на 12%.

Как говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась на 14%.

При этом на вопрос о распоряжении свободными деньгами 40% россиян ответили, что не имеют таковых. По сравнению с 2012 годом этот показатель снизился на 4%. В свою очередь, 22% респондентов хранит свободные деньги в наличных рублях, 19% кладет их на срочный вклад в банке под процент (в рублях или иностранной валюте), 12% — на счет до востребования или текущий счет в банке (в рублях или иностранной валюте).

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