Вчера, 14:39

Россияне в среднем накапливают по 12,5 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 20.08.2025. Россияне в среднем откладывают со своих доходов по 12,5 тыс. руб. в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

«Почти шесть из десяти респондентов регулярно формируют накопления. Среди зумеров (18-24 года) таких 67%. У миллениалов (25-34 года) доля чуть ниже — 60%, у бумеров (45-64 года) — 57%. Интересно, что деньги откладывают примерно одинаково часто и мужчины, и женщины — 59% и 60% соответственно», — говорится в исследовании.

Для половины опрошенных накопления — это финансовая подушка. На крупные траты (покупка машины или квартиры) копят 28% участников опроса, на отпуск — 26%. Каждый пятый (21%) откладывает деньги без конкретной цели, а 18% планируют заняться инвестициями ради пассивного дохода. На образование (свое или детей) копят 9% респондентов.

66% россиян хранят деньги на накопительных счетах или отдельных дебетовых картах. 38% опрошенных хранят свои сбережения наличными, а 12% инвестируют в ценные бумаги. Еще 10% пользуются цифровыми финансовыми инструментами, которые помогают откладывать деньги автоматически. Только 3% держат сбережения в валюте.

38% респондентов откладывают до 5 тыс. руб. в месяц, 31% — от 5 до 10 тыс. руб., а около 21% — от 10 до 30 тыс. Более крупные суммы — от 30 до 50 тыс. руб. — сохраняют 7% опрошенных.

«Поколение Z демонстрирует растущее стремление к финансовой самостоятельности», — сказал директор по развитию «Авито работы» Роман Губанов. Согласно исследованию, почти 70% зумеров откладывают деньги.
