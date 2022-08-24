Свердловские власти разработали стратегию развития промышленного туризма до 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Свердловские власти разработали проект стратегии развития промышленного туризма до 2025 года, сообщает региональный департамент информационной политики.



Главная цель документа — увеличение туристического потока на Средний Урал. Власти планируют, что к 2030 году регион будут посещать 3,5 млн туристов.



«Стратегия развития промышленного туризма содержит десять основных направлений. В том числе, планируется в течение трех лет увеличить минимум до 30 число промпредприятий, которые будут принимать туристические группы. Запланировано создание центра компетенций по ревитализации промышленных территорий в креативные пространства, разработка профориентационной программы в рамках комплексного проекта в сфере детско-юношеского и образовательного туризма, разработка новых региональных и межрегиональных туристских маршрутов», — говорится в сообщении.



Напомним, что три свердловских предприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель любителей промышленного туризма. Речь идет о ЕВРАЗ-НТМК, «Уралхиммаше» и Северском трубном заводе.



Ранее российские власти анонсировали начало нового этапа программы туристического кешбэка. Продажи туров начались с 25 августа текущего года.