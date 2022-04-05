Свердловские власти передали больницу в Зеленой роще в собственность нового акционерного общества

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Правительство Свердловской области приняло постановление о создании АО «Екатерининская больница». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.



На баланс нового акционерного общества передадут здание заброшенной больницы в екатеринбургской Зеленой роще и земельный участок под ней.







Общую стоимость имущества оценили в 330 млн руб., из них 61,5 млн руб. приходится на здание больницы, остальное — на земельный участок.



Отметим, что свердловские власти получат 25% плюс одну акцию в капитале АО «Екатерининская больница». Предполагается, что владельцем остальных ценных бумаг будет частный инвестор.



Ранее сообщалось, что на месте заброшенной больницы в Екатеринбурге построят современной онкоцентр.