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Вчера, 10:02

Свердловские власти передали больницу в Зеленой роще в собственность нового акционерного общества

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Правительство Свердловской области приняло постановление о создании АО «Екатерининская больница». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

На баланс нового акционерного общества передадут здание заброшенной больницы в екатеринбургской Зеленой роще и земельный участок под ней.

Свердловские власти передали больницу в Зеленой роще в собственность нового акционерного общества

Общую стоимость имущества оценили в 330 млн руб., из них 61,5 млн руб. приходится на здание больницы, остальное — на земельный участок.

Отметим, что свердловские власти получат 25% плюс одну акцию в капитале АО «Екатерининская больница». Предполагается, что владельцем остальных ценных бумаг будет частный инвестор.

Ранее сообщалось, что на месте заброшенной больницы в Екатеринбурге построят современной онкоцентр.

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