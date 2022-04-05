Свердловские власти передали больницу в Зеленой роще в собственность нового акционерного общества

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Правительство Свердловской области приняло постановление о создании АО «Екатерининская больница». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
На баланс нового акционерного общества передадут здание заброшенной больницы в екатеринбургской Зеленой роще и земельный участок под ней.
Общую стоимость имущества оценили в 330 млн руб., из них 61,5 млн руб. приходится на здание больницы, остальное — на земельный участок.
Отметим, что свердловские власти получат 25% плюс одну акцию в капитале АО «Екатерининская больница». Предполагается, что владельцем остальных ценных бумаг будет частный инвестор.
Ранее сообщалось, что на месте заброшенной больницы в Екатеринбурге построят современной онкоцентр.
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Правительство Свердловской области в ближайшие дни примет решение о судьбе заброшенной ...10.11.2020 В Екатеринбурге выставили на торги здание заброшенной больницы в Зеленой роще
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...31.07.2019 На реконструкцию заброшенной больницы в «Зеленой роще» в Екатеринбурге понадобится 1,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. На восстановление заброшенной больницы в парке «Зеленая роща» понадобится порядка 1,5 ...29.01.2018 ГК «ТЭН» получила участок под заброшенной больницей в Зеленой Роще
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Группа компаний (ГК) «ТЭН» достроит девять домов в Арамили, получив взамен земельный ...07.11.2017 В Екатеринбурге не состоялись торги по продаже заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Власти Свердловской области в очередной раз не смогли продать объект культурного ...