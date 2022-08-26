ЦБ возобновит выездные проверки страховых компаний

УрБК, Москва, 19.01.2018. Количество страховых компаний в 2017 году сократилось на 12% по отношению к предыдущему году ...

Количество страховых компаний в РФ в 2017 году сократилось на 12%

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2015. Банк России сегодня возобновил действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО ...

УрБК, Москва, 27.05.2015. Банк России 26 мая ограничил действие лицензии на осуществление страхования по виду ...

УрБК, Москва, 15.10.2014. Банк России обратился к гражданам с предупреждением об участившихся в последнее время случаях ...

В деятельности 184 страховых компаний из 212, в которых в 2008 году были проведены проверки, выявлены нарушения

УрБК, Москва, 12.02.2009. По данным Федеральной службы страхового надзора РФ, в 2008 году территориальные инспекции ...