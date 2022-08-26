В Екатеринбурге возвращается мода на кирпичные фасады

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), на первичном рынке жилья Екатеринбурга не реализовано около 30 тыс. квартир. Усиление конкуренции толкает уральских девелоперов к улучшению качества объектов — как архитектурных, так и потребительских характеристик.



Выбирая вариант внешней отделки домов, застройщики пристально следят за мировыми тенденциями и запросами покупателей. В последние годы в Екатеринбург вернулась мода на «кирпичный стиль». В городе стали появляться кварталы с узорчатой кладкой и так называемые фасады с объемной 3D-кладкой. Застройщики заметили, что такое жилье пользуется большим спросом у екатеринбуржцев. Кирпичные фасады придают территориям уют, одухотворенность, подчеркивают связь с прошлым.



Главное преимущество такого фасада — долговечность. При правильной эксплуатации он будет сохранять первоначальный вид много десятилетий и даже столетий. До наших дней дошло немало зданий с кирпичными фасадами, которые возвели в XIX-XX веках. Конечно, такие объекты тоже иногда требует ремонта, но потребность в нем возникает в разы реже, чем у помещений со штукатурными фасадами.



Директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина выделяет несколько основных причин роста популярности кирпичных фасадов на Урале.



«Во-первых, у нас в области расположен современный завод по выпуску кирпича (Simat в Каменске-Уральском). Близость производителя гарантирует не только исполнение сроков поставок, но и возможность плотного взаимодействия с ним для проектировщиков и девелоперов, чтобы совместно разрабатывать новые коллекции специально под свои проекты. Во-вторых, при формально сопоставимой стоимости, кирпич выигрывает перед штукатуркой по целому ряду параметров. Его удобнее монтировать. Облицовка штукатуркой происходит снаружи фасада, для этого на него вывешивается и перемещается строительная люлька. Это мероприятие требует дополнительных усилий, оборудования, строгого соблюдения мер безопасности. Кладка фасадного кирпича осуществляется изнутри дома — это удобнее, безопаснее, проще, меньше зависит от погодных условий», — заявила Е. Спирина.



Она также рассказала, что «Атомстройкомплекс» давно работает с данным материалом. Компания непрерывно совершенствует технологический процесс, выбирая наиболее оптимальные и востребованные решения.



«Мы давно отказались от утеплителя и возводим наружные стены по технологии двуслойной кладки, используя 300 мм газозолоблока, который берет на себя функцию теплосбережения, и 10 мм силикатного кирпича. Эти два слоя должны прочно соединяться друг с другом — мы решаем эту задачу с помощью гибкой армированной сетки, которая укладывается горизонтально на слой газозолоблока и кирпича и покрывается кладочным раствором. Если использовать жесткую перевязку кирпича и газозолоблока, то при усадке дома могут возникать трещины и отставание фасадного слоя. Сетка обеспечивает конструкции необходимую подвижность, тем самым защищая ее от трещин и сохраняя прочность соединения. Сама по себе двуслойная кладка, которая не предусматривает использование утеплителя, проще и дешевле в исполнении, меньше зависит от человеческого фактора, в отличие от трехслойной, с применением утеплителя между фасадным и теплоизоляционным слоями», — отмечает Е. Спирина.



Участники рынка отмечают, что за последние годы качество силикатного кирпича заметно улучшилось. Он обладает идеальной геометрией, ему можно придать любой желаемый оттенок. Застройщики при возведении таких объектов часто применяют меланжевую кладку — когда между собой сочетаются кирпичи разных цветов. При этом не только выкладываются заранее выбранные узоры, но и применяется кладка со случайным сочетанием кирпичей определенных оттенков. Иногда используются объемные орнаменты — так называемая 3D-кладка.



Также силикатный кирпич хорошо сочетается с другими материалами, в том числе штукатуркой. Производитель регулярно обновляет и актуализирует палитру цветов. Все это дает безграничные возможности для создания самых разнообразных фасадов.



Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»