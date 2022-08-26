УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.08.2022

Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,86%

УрБК, Москва, 26.08.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам второй декады августа выросла с 6,83% до 6,86%. Об этом говорится в материалах Банка России.

Отметим, что показатель вырос впервые с марта текущего года. После этого он пять месяцев непрерывно снижался.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов РФ. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.02.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 8,15%

УрБК, Москва, 25.02.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...

25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%

УрБК, Москва, 25.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

14.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,43%

УрБК, Москва, 14.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

24.06.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,17%

УрБК, Москва, 24.06.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18