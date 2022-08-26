Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,86%

УрБК, Москва, 26.08.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам второй декады августа выросла с 6,83% до 6,86%. Об этом говорится в материалах Банка России.



Отметим, что показатель вырос впервые с марта текущего года. После этого он пять месяцев непрерывно снижался.



Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов РФ. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.