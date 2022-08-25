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25.08.2022

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области в I полугодии пресекли оборот 132 тонн фальсифицированной молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. За I полугодие 2022 года специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области пресекли оборот 132 т фальсифицированной молочной продукции. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала исполняющая обязанности заместителя руководителя регионального управления ведомства Евгения Косарева.

По итогам I полугодия (до вступления в действие постановления правительства № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля») в рамках государственного ветеринарного надзора специалисты ведомства провели 93 контрольно-надзорных мероприятия, по результатам которых было выявлено 89 нарушений, составлено 30 протоколов об административной ответственности, выдано 26 предписаний об устранении выявленных нарушений. Наложено штрафов на сумму 1 млн 317 тыс. руб. В отношении производителей было вынесено 17 постановлений о привлечении к административной ответственности, оформлено 25 предписаний на прекращение действия декларации, все они исполнены.

Евгения Косарева добавила, что, в связи с вступлением в силу постановления № 336, с марта этого года работа управления была направлена на профилактические мероприятия: их было проведено 2 тыс. 388. При этом гражданам и организациям выдавались не предписания об устранении нарушений, а проводились разъяснения, которые носили рекомендательный характер.

Также за шесть месяцев специалисты Россельхознадзора провели отбор 166 проб пищевой продукции с целью проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности. По результатам испытаний 36 проб (21,6%) не соответствовали требованиям.

«В том числе в рамках государственного пищевого мониторинга было отобрано 43 пробы молочной продукции. Из них выявлена фальсификации четырех проб. Действуя согласно инструкции, специалисты ведомства пресекли оборот 132 т молочной продукции, в том числе 67,2 т сливочного масла. Кроме этого, был пресечен оборот 16 т рыбной и около 50 т мясной продукции», — рассказала исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

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