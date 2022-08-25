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25.08.2022

Власти Екатеринбурга выделили более 66 млн рублей на обеспечение безопасности в образовательных организациях в новом учебном году

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Власти Екатеринбурга выделили более 66 млн руб. в бюджете 2022 года на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций к новому учебному году.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, эти средства были направлены на ряд мероприятий, в том числе на устранение нарушений требований антитеррористической и пожарной безопасности.

Также в рамках подготовки к новому учебному году сотрудники Госавтоинспекции провели обследования маршрутов ко всем образовательным организациям и выявили ряд недочетов, среди которых отсутствие или износ сверх норматива горизонтальной разметки, недостаточная видимость дорожных знаков. Все они будут устранены в ближайшее время.

Отмечается, что в Екатеринбурге 1 сентября 2022 года в 162 школах города начнут обучение более 181 тыс. учащихся, порядка 85 тыс. воспитанников придут в 344 детских сада. Также для ребят откроются двери 61 учреждения дополнительного образования.

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