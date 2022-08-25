Свердловская транспортная прокуратура потребовала очистить полосу отвода железной дороги для предотвращения возникновения пожаров

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области представители транспортной прокуратуры вынесли представления начальнику Егоршинской дистанции инфраструктуры о необходимости произвести очистку полосы отвода железной дороги от порубочных остатков и кустарника. Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Так, сотрудники Егоршинского отделения ведомства установили, что полоса отвода железной дороги на перегонах станций Самоцвет — Егоршино, Талый Ключ — Худяково, Березит — Кедровка в надлежащие сроки не была очищена от порубочных остатков и кустарника, в связи с чем произошло три возгорания.
В связи с этим три ответственных сотрудника железной дороги были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Также виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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