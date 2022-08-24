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24.08.2022

Клиенты УБРиР продолжают получать компенсацию комиссии за прием оплаты через СБП

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) продолжают получать компенсацию комиссии за расчеты через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Правительство РФ продлило до конца 2022 года программу, позволяющую предпринимателям получить компенсацию комиссии за прием оплаты через СБП. Этой возможностью могут воспользоваться и клиенты УБРиР — владельцы малых и средних предприятий, подключивших оплату по QR-коду в банке», — говорится в сообщении.

С начала года уже более 90% компаний и индивидуальных предпринимателей, принимающих оплату по QR-коду через СБП, получили компенсацию. При этом все организационные вопросы решает банк: клиентам нужно лишь пользоваться таким видом расчета, иметь действующий счет в УБРиР, а также быть внесенными в реестр субъектов МСП на момент возврата средств.

«Для бизнеса прием платежей через СБП — это один из наиболее выгодных и удобных способов получать оплату за товары и услуги, особенно с учетом компенсации комиссии. При этом наиболее простой вариант начать принимать платежи по СБП — подключить сервис на POS-терминале: QR-код появляется на экране терминала или распечатывается на чеке, клиенту его необходимо отсканировать, а затем подтвердить операцию в приложении банка. Кроме того, платежи через СБП доступны клиентам и в интернет-банке «Бизнес-лайт 2.0». При этом зачисление средств на счет предпринимателя происходит практически мгновенно», — рассказал руководитель по развитию эквайринга УБРиР Михаил Головырских.

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