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24.08.2022

В Ревде пятерых екатеринбуржцев осудили за фальшивомонетничество

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей Екатеринбурга, обвиняемых в фальшивомонетничестве.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в преступной группе участвовали Руслан Умаров, Альберт Сафин, Андрей Никулин, Евгений Калашников и Виталий Бологов. С января по март 2021 года Умаров и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали незаконное хранение, перевозку и сбыт 63 поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. в Екатеринбурге и других городах региона.

Злоумышленники привлекли других участников группы, которые, зная о поддельности купюр, сбывали их, рассчитываясь в различных торговых точках.

Благодаря записям с видеокамер торговых точек удалось установить участников преступной группы.

Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти участников группы. Так, Умаров признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, совершенные организованной группой». Остальные участники преступной группы признаны виновными в совершении преступления по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ».

Учитывая роль каждого в совершенных преступлениях, суд назначил Умарову и Бологову наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на 4 года 6 месяцев и 3 года соответственно, Сафину, Никулину и Калашникову — от 2 лет 10 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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