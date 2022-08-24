ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги

УрБК, Москва, 24.08.2022. Банк России выступил с инициативой обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам денежные средства. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
По его словам, речь идет только о тех случаях, когда финансовая организация перевела средства на счет, который в базе данных Центробанка числится как «мошеннический». Пострадавший сможет вернуть похищенную сумму в полном объеме.
Регулятор уже подготовил поправки к закону о Национальной платежной системе, которые дадут возможность реализовать эту инициативу.
Отметим, что в Свердловской области регулярно фиксируют новые случаи телефонного мошенничества.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Центральный банк России предупреждает граждан, что в последнее время участились случаи ...14.11.2014 Банки могут обязать начислять проценты по счетам жильцов на капремонт
УрБК, Москва, 14.11.2014. Минстрой планирует обязать банки выплачивать проценты по счетам жильцов, которые копят на ...31.07.2013 НПС предложил не возвращать сразу клиентам украденные деньги с банковских карт
УрБК, Москва, 31.07.2013. Национальный платежный совет (НПС) опубликовал поправки в 9 статью закона о национальной ...25.04.2012 Банки РФ могут обязать возвращать клиентам денежные средства, украденные через банкоматы и электронные счета
УрБК, Москва, 25.04.2012. Банки обяжут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками через банкоматы и электронные ...01.02.2011 Уральский банк Сбербанка России выступил с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с банковскими картами
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2011. Уральский банк Сбербанка России выступил с предупреждением к клиентам об участившихся ...