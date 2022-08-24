УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.08.2022

ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги

УрБК, Москва, 24.08.2022. Банк России выступил с инициативой обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам денежные средства. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, речь идет только о тех случаях, когда финансовая организация перевела средства на счет, который в базе данных Центробанка числится как «мошеннический». Пострадавший сможет вернуть похищенную сумму в полном объеме.

Регулятор уже подготовил поправки к закону о Национальной платежной системе, которые дадут возможность реализовать эту инициативу.

Отметим, что в Свердловской области регулярно фиксируют новые случаи телефонного мошенничества.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2022 ЦБ РФ предупредил о новом способе телефонного мошенничества с «безопасными» счетами

УрБК, Москва, 16.02.2022. Центральный банк России предупреждает граждан, что в последнее время участились случаи ...

14.11.2014 Банки могут обязать начислять проценты по счетам жильцов на капремонт

УрБК, Москва, 14.11.2014. Минстрой планирует обязать банки выплачивать проценты по счетам жильцов, которые копят на ...

31.07.2013 НПС предложил не возвращать сразу клиентам украденные деньги с банковских карт

УрБК, Москва, 31.07.2013. Национальный платежный совет (НПС) опубликовал поправки в 9 статью закона о национальной ...

25.04.2012 Банки РФ могут обязать возвращать клиентам денежные средства, украденные через банкоматы и электронные счета

УрБК, Москва, 25.04.2012. Банки обяжут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками через банкоматы и электронные ...

01.02.2011 Уральский банк Сбербанка России выступил с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с банковскими картами

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2011. Уральский банк Сбербанка России выступил с предупреждением к клиентам об участившихся ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18