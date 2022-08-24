ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги

УрБК, Москва, 24.08.2022. Банк России выступил с инициативой обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам денежные средства. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.



По его словам, речь идет только о тех случаях, когда финансовая организация перевела средства на счет, который в базе данных Центробанка числится как «мошеннический». Пострадавший сможет вернуть похищенную сумму в полном объеме.



Регулятор уже подготовил поправки к закону о Национальной платежной системе, которые дадут возможность реализовать эту инициативу.



Отметим, что в Свердловской области регулярно фиксируют новые случаи телефонного мошенничества.