В Екатеринбурге открыт набор в бесплатные классы дополнительного образования

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В этом году запись детей в первые классы школ Екатеринбурга начнется 1 апреля. Об этом ...

В 2021 году приемная кампания в школы Екатеринбурга стартует 1 апреля

В Екатеринбурге Департамент образования восстановил очередность подачи заявлений на зачисление в школы

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2016. По информации управления образования администрации города Екатеринбурга на 3 февраля ...

В Екатеринбурге в первые классы записано более 8,5 тыс. человек

В Екатеринбурге в 2016 году родители записали в школы более 7 тысяч детей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2016. В Екатеринбурге с начала 2016 года родители подали заявления на запись в первый класс ...