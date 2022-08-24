В Екатеринбурге открыт набор в бесплатные классы дополнительного образования

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Департамент образования администрации города Екатеринбурга объявил о старте набора детей в бесплатные классы дополнительного образования. Прием заявок завершится 10 сентября 2022 года.
Родители могут подать заявления в 17 учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Екатеринбурга. Выбрать можно любую из 413 программ, рассчитанных на детей в возрасте от шести до 18 лет. Всего в классы дополнительного образования в этом учебном году будет принято порядка 13 тыс. детей. Зачисление осуществляется в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.
«Количество мест в каждом кружке или секции ограничено, поэтому родителям следует поторопиться подать заявление», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
Подать заявление родители могут одним из следующих способов: в самом учреждении, через портал Госуслуг, через портал «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области», в МЦУ и отделах приема и выдачи документов, а также в МФЦ и его филиалах.
Ознакомиться с полным перечнем и описанием образовательных программ можно на портале «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области».
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