«Атомстройкомплекс» подписал соглашение с уральским колледжем по подготовке будущих специалистов

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. «Атомстройкомплекс» и Уральский колледж технологий и предпринимательства заключили соглашение по подготовке будущих специалистов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Документ подписан в рамках реализации федеральной образовательной программы «Профессионалитет». Подобное соглашение было заключено в Свердловской области впервые. Оно предусматривает обучение будущих специалистов по программе, которая ориентирована на практику.
«Проект подразумевает государственную поддержку — на техническую модернизацию образовательные учреждения получат из федерального бюджета 100 млн руб. Кроме того, бизнес вкладывает собственные инвестиции и непосредственно участвует в подготовке кадров. В образовательный процесс идет внедрение новых программ с сокращенными сроками обучения и большой практической подготовкой, в том числе с использованием площадок работодателей. Но самое главное — студенты получают гарантированное трудоустройство после окончания учебы», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявил, что застройщик ранее уже имел опыт сотрудничества с Уральским колледжем технологий и предпринимательства.
«Мы готовы делиться компетенциями, передавать опыт и знания, вкладываться в воспитание нового поколения профессионалов, которые продолжат работу по развитию региона и его привлекательности для жизни и работы», — отметил В. Ананьев.
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