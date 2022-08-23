На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов вырос на 1,2%

УрБК, Челябинск, 23.08.2022. В Челябинской области средний размер выданных в июле 2022 года микрозаймов составил 8 тыс. 367 руб., что на 1,2% больше по сравнению с апрелем этого года (8 тыс. 263 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в нижней части списка по размеру выданных в октябре микрозаймов оказались Башкортостан (8 тыс. 336 руб.), Иркутская область (8 тыс. 193 руб.), Алтайский (8 тыс. 078 руб.) и Пермский (7 тыс. 932 руб.) края, а также Кемеровская область (7 тыс. 828 руб.).
В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июле 2022 года, составил 9,04 тыс. руб., что на 1,3% меньше по сравнению с апрелем (9,16 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек микрозайма вырос на 4,4% (в июле 2021 года — 8,66 тыс. руб.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, стабилизация среднего чека микрозайма в июне-июле на уровне 9 тыс. руб. происходит на фоне общего восстановления сегмента «займов до зарплаты», во многом связанного с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и банковские кредиты, и микрозаймы.
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