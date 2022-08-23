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23.08.2022

Рубль сбил цены

Рубль сбил ценыПо итогам июля 2022 года инфляция на Среднем Урале составила 14,78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне 2022 года — 15,64%), сообщает Свердловскстат. Банк России также отмечает в регионе снижение потребительских цен: подешевели ряд фруктов и овощей, бытовая техника и электроника, замедлилось подорожание мясных продуктов. Похожие процессы наблюдаются в целом по стране — например, в июле инфляция замедлилась до 15,1% против 15,9% в июне.

Также следует отметить, что в конце июля Центробанк изменил прогноз по инфляции: в 2022 году она составит 12-15%, в 2023 — 5-7%, в 2024 — 4%.

По мнению экономистов, одной из главных причин сложившейся ситуации является динамика курса валют.

«Главным ударом по инфляции был резкий рост курса доллара. Потому что основная масса товаров была привязана к нему. Их проиндексировали, и дальше инфляция раскрутилась по спирали. Сейчас, когда доллар на уровне гораздо ниже, чем было даже до 24 февраля, на ряд товаров, но не на все, цены снизились соответственно. Хотя и закладывается риск возможного повышения курса. В этот момент также снижаются объемы потребления, условно в штуках. Исходя из этого вновь образуется спираль, но уже в сторону снижения. На некоторые товары опускают цену, а некоторые остаются на тех же уровнях, поэтому снижается в принципе инфляция по всем товарам», — рассказал финансовый аналитик Григорий Вахитов.

С тем, что на инфляцию повлияло изменение структуры потребления, согласен финансовый аналитик Виталий Калугин. Он отмечает, что у людей сейчас нет денег на покупки, соответственно, продавцы не могут позволить себе повысить цены. Тем более что еще весной население массово приобретало бытовую технику и искало, куда вложить свои средства. Плюс эксперт напомнил, что в августе происходит традиционное снижение цен на сезонную продукцию.

Кандидат экономических наук Константин Селянин добавил, что после 24 февраля в экономике возник некий «шок». Из-за него многие предпочли поднять цены «даже сильнее, чем следовало». Но он уточнил, что для разных групп товаров ситуация выглядит по-своему.

Говоря о реалистичности прогнозов Банка России, эксперты отмечают, что достигнуть уровня инфляции в 12-15% возможно. Однако, по мнению В. Калугина, в 2023 году она составит все же 8%.

«Банк России понимает, что давать излишние апокалиптические прогнозы не стоит. Лучше ошибиться в худшую сторону, чем в лучшую. Лучше дать более хороший прогноз, а потом сказать: «Ну не срослось», чем пугать людей и делать прогноз самосбывающимся», — добавил он.

Константин Селянин добавил, что на следующий год он бы «зарекаться не стал». А в 12-15% в 2022 году инфляция может уложиться. Однако он отметил, что даже Банк России говорит о ее возможном всплеске во II полугодии и особенно IV квартале.

«Очень много будет зависеть от того, насколько быстро будет восстанавливаться импорт, произойдет ли это вообще, и до какого уровня. Много будет зависеть от того, какие меры предпримет государство, когда будут падать экспортные доходы. Июльская цифра очень тревожная — доходы бюджета, налоговые поступления упали на 26%, если смотреть год к году», — уточнил эксперт.

Аналитики также напомнили, что подсчеты Банка России и статистических ведомств являются «средней температурой по больнице». Берется вся условная потребительская корзина, а инфляция оценивается через нее.

«Есть около 1 тыс. 100 позиций подорожания или удешевления товаров. В среднем считается порядка 50-55% на продукты питания, 25% — обязательные платежи, включая налоги и кредиты, и примерно 30% — товары длительного пользования. Это если так вот грубо разделить эту 1 тыс. 100 позиций. А теперь попробуйте эту «корзину» «примерить» на какого-то конкретного человека или группу населения. Допустим, на пенсионеров. Действительно ли они тратят в такой пропорции? Нет, порядка 80% они тратят на продукты и лекарства, а примерно 20% — на ЖКХ. Их изменение цен на автомобили, телевизоры, ноутбуки практически не касается», — объяснил К. Селянин.

Г. Вахитов добавил, что в идеале инфляцию следует считать по-разному для разных групп населения.

«Для сверхбогатых условно нужно считать, сколько стоит квадратный метр недвижимости в Москве, а для бедных — насколько подорожал хлеб. Потому что у разных групп населения норма потребления на каждого человека примерно одинаковая, но расходы в процентах на тот же хлеб у бедных будут гораздо больше, чем у богатых», — считает он.

Эксперт также отметил, что Росстат считает инфляцию не столько для граждан, сколько для госорганов, чтобы те понимали, насколько подорожала или подешевела жизнь в стране.

Кроме того, аналитик сообщил, что дальнейшая динамика инфляции зависит от торгового баланса. Сейчас в России значительно снизился импорт, но по экспорту падение было уже не такое сильное. Поэтому сложился большой профицит торгового баланса. В стране скопилось большое количество выручки, которую некуда тратить. Эта проблема частично решится, когда появится замена товарам, которые стали недоступны на отечественном рынке, считает Г. Вахитов.

В итоге получается, что в ближайшее время ожидать каких-то сильных колебаний инфляции не стоит. Крепкий курс рубля и низкий уровень потребления не позволят этому произойти. Однако импорт медленными темпами восстанавливается, а экспорт снижается. Плюс можно предположить, что экономика и население постепенно отходят от шока, который возник в первые недели после начала санкционного давления на Россию. Но, с другой стороны, сами санкции продолжают действовать, и вступают в силу новые, при том что способов их обойти становится все меньше. Ситуация будет не настолько критичной, как ожидал Банк России весной (тогда прогноз превышал 20%), но все же «маятник» может качнуться в любую сторону.

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