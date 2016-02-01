Пауза после рывка

По итогам мая 2022 года годовая инфляция в Свердловской области составила 17,16%. В марте этот показатель равнялся 16,05%, а в апреле — 16,66%. Об этом говорится в данных Свердловскстата. В июне также наблюдается замедление инфляции. Подобные тенденции отмечены в целом по России. Эксперты считают, что причиной этому стало укрепление рубля и то, что население прекратило активно покупать товары. При этом они подчеркивают, что в данной ситуации имеет место именно замедление инфляции, а не ее снижение.



«В первые две недели мая крайне невысокие темпы инфляции, и затем две недели была даже дефляция, когда чуть-чуть все дешевело. По июню данные первых недель показывают, что значения по инфляции тоже умеренно отрицательные. Совсем небольшие. Но обратите внимание, что до этого мы набрали порядка 12,5% и пока что инфляция у нас измеряется ближе к 18% по году. Даже если цены и перестанут совсем расти, мы до этой цифры доберемся. И это очень много. Поэтому говорить нужно не о том, что инфляция снижается, а том, что замедляется», — подчеркнул в разговоре с УрБК финансовый аналитик Константин Селянин.







Поэтому после резкого скачка и на фоне укрепления рубля остановка темпов инфляции выглядит вполне естественной, считает эксперт. Однако говорить о том, что ситуация выправилась, нельзя. Во-первых, прошло мало времени: чуть меньше двух месяцев. Во-вторых, предшествующий скачок в 12,5% слишком велик.



Аналитик видит две причины сложившейся ситуации. Первая — это укрепление рубля. УрБК подготовил более подробный материал об этом процессе. Вторая — у людей кончаются деньги, а располагаемые доходы снижаются. По оценкам Минтруда РФ, сокращение доходов в этом году составит около 7%. Поэтому наблюдается падение розничных продаж даже в сфере продуктов питания.



«Это показывает, что люди в условиях падения доходов и крайне плохих ожиданий фактически переходят от модели потребления к модели сокращения этого потребления и к сбережениям. Падение доходов россиян вообще происходит с 2014 года. Но тем не менее затянули пояса еще туже и отказались от таких покупок в пользу того, что сберегают на черный день», — добавил К. Селянин.



С этой точкой зрения согласен финансовый аналитик Виталий Калугин.



«Я считаю, что люди не покупают, потому что приобрели все заранее. Например, закупились бытовой техникой. Вторая причина — это резкое падение доходов по отношению к апрелю. Это судя по тому, что снизились поступления в консолидированный бюджет НДФЛ. Люди просто стали меньше получать. И третье — то, что люди получают, они хотят сберечь хотя бы часть и тратиться максимум на еду. Поэтому дефляция происходит за счет сезонного падения цен на овощи — помидоры и огурцы уже пошли. И того, что люди не покупают бытовую технику, электронику», — считает он.



Оба эксперта уверены, что инфляция в итоге сохранится на высоком уровне. В. Калугин полагает, что если она и замедлится, то по итогам года вряд ли опустится ниже 15%. Здесь слишком велико влияние произошедшего в марте-апреле скачка.



К. Селянин считает, что если инфляция будет расти, то это произойдет в виде нового скачка, поскольку равномерность в целом не характерна для таких процессов. Все будет зависеть от курса рубля и располагаемых доходов россиян. И если разговоры о том, что рубль «переукреплен», уже звучат на уровне властей, то причин для резкого роста доходов россиян нет.



«Поэтому вывод такой, что инфляция опять-таки будет значительной. Да, она не будет больше 20%, как виделось это еще в марте-апреле Банком России. Но та оценка, которая дается сейчас тем же ЦБ, — 14-17% — думаю, что это умеренно оптимистичные ожидания. То есть это означает, что 12,5% накопили и еще где-то порядка 5%, а может, и больше мы увидим за оставшиеся полгода», — ожидает аналитик.



Эксперт считает, что новый скачок произойдет с лагом в две-четыре недели после ослабления рубля. Как только курс долл. США приблизится к 70 руб., импортеры начнут это учитывать в своих расценках.