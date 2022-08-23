В Первоуральске в сфере детского образования реализовали проект-победитель конкурса «Лига управленцев»

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Первоуральске успешно реализован проект директора Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Натальи Тетенькиной, направленный на воспитание у детей бережного отношения к региональным традициям и культуре. В мае текущего года проекту была присуждена победа в конкурсе для перспективных менеджеров «Лига управленцев», сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Синара».
Конкурс «Лига управленцев» впервые был проведен Благотворительным фондом «Синара» в 2019 году в Полевском. С 2020 года он также проходит в Волжском, Каменске-Уральском, Орске и Первоуральске.
«Проект «Лига управленцев» направлен прежде всего на развитие личностных качеств инициативных людей, которые не только способны придумать идею, но и реализовать ее, собрав команду единомышленников», — отметила президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.
На средства гранта, полученного за победу в конкурсе, авторы проекта создали и напечатали 2 тыс. книжек-раскрасок про Первоуральск — «Переполох в городе, или Невероятные приключения Первиков».
В книге написаны истории, направленные на воспитание бережного отношения к традициям и культуре малой родины. Это позволяет детям в игровой форме знакомиться с историей родного города и с его основными достопримечательностями.
«Мы очень рады, что идеи победителей проекта «Лига управленцев» уже становятся реальностью, приобретают форму социально значимых и востребованных продуктов. Уверен, книга про приключения Первиков откроет для юных жителей Первоуральска родной город с новой стороны и будет способствовать развитию их творческой активности», — сказал куратор проекта Артем Ланцев.
Познавательные притчи с участием забавных человечков Первиков уже появились в школьных библиотеках города.
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