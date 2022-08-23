В России появилась правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров

УрБК, Москва, 23.08.2022. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.



Новый орган будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России.



Главой комиссии назначен замглавы председателя кабмина, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Первое заседание назначено на 23 августа.