Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,3 руб., евро — до 59,6 руб.

УрБК, Москва, 23.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.18 мск курс доллара США составляет 60,34 руб., евро — 59,6 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 22 августа курс доллара США составлял 59,87 руб., евро — 59,48 руб.

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