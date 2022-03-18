Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемых в гибели рабочего на заводе РУСАЛа в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех сотрудников Уральского алюминиевого завода (входит в структуру РУСАЛа), из-за халатности которых погиб их коллега.
По данным следствия, 26 октября 2021 года начальник участка и два мастера цеха предприятия не выполнили отглушение гидросмесителя, когда погибший производил опасные работы по очистке гидросмесителя. Это является нарушением мер безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Когда чистильщик находился в баке гидросмесителя, аппаратчик-металлург без поручения руководства самостоятельно открыл задвижку, которая соединяла сгуститель и гидросмеситель, из-за чего в него поступил горячий шлам. От этого мужчина получил 80% ожогов тела и через несколько дней умер в больнице.
Троим сотрудникам завода предъявлено обвинение по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда лицами, на которых возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека», еще одному — по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Когда копии обвинительного заключения будут вручены обвиняемым, уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.
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