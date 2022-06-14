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За год оборот розничной торговли по Свердловской области снизился на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По итогам января-мая 2022 года оборот розничной торговли по Свердловской области составил 518 млрд 931 млн руб. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Свердловскстат.

По итогам 2021 года оборот розничной торговли на Среднем Урале достиг 1 трлн 227 млрд 763 млн руб. За I квартал 2022 года — 311 млрд 611 млн руб.

Кроме того, в мае 2022 года в среднем на душу населения было продано потребительских товаров на сумму 24 тыс. 436 руб. В мае 2021 года этот показатель составлял 23 тыс. 909 руб.

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