За год оборот розничной торговли по Свердловской области снизился на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По итогам января-мая 2022 года оборот розничной торговли по Свердловской области составил 518 млрд 931 млн руб. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Свердловскстат.



По итогам 2021 года оборот розничной торговли на Среднем Урале достиг 1 трлн 227 млрд 763 млн руб. За I квартал 2022 года — 311 млрд 611 млн руб.



Кроме того, в мае 2022 года в среднем на душу населения было продано потребительских товаров на сумму 24 тыс. 436 руб. В мае 2021 года этот показатель составлял 23 тыс. 909 руб.