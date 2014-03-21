В России с 1 июля 2023 года будет запущена единая система предоставления государственных и муниципальных услуг

УрБК, Москва, 30.06.2022. В России с 1 июля 2023 года начнет работу специальная облачная платформа — единая система предоставления государственных и муниципальных услуг. С ее помощью регионы и муниципалитеты смогут перевести услуги и сервисы в электронный формат, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ.



Данная система позволит регионам и муниципалитетам обрабатывать заявления граждан, поступившие с единого портала Госуслуг. На текущий момент для этого каждому региону необходимо разрабатывать и запускать собственные порталы с различным функционалом и техническими характеристиками.



«От местных властей не потребуется никаких затрат, кроме подготовки автоматизированных рабочих мест. Также все услуги будут по-прежнему доступны в государственных и муниципальных ведомствах, а также в МФЦ», — говорится в сообщении.



Решение было разработано в рамках перевода социально значимых услуг в электронный вид по указу президента РФ.