Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае снизилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2022 года снизилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель увеличился на 3,6%. В сфере «обрабатывающие производства» выпуск продукции снизился на 3,3%.
В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 1,8%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 26,6%.
Отметим, что в мае 2022 года промпроизводство в регионе сократилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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