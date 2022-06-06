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Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае снизилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2022 года снизилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель увеличился на 3,6%. В сфере «обрабатывающие производства» выпуск продукции снизился на 3,3%.

В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 1,8%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 26,6%.

Отметим, что в мае 2022 года промпроизводство в регионе сократилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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