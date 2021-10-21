Жители Южного Урала в I квартале 2022 года совершили покупок через интернет на 193 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 29.06.2022. За I квартал 2022 года южноуральцы совершили более 250 млн покупок через интернет на 193 млрд руб. Количество операций по сравнению с I кварталом 2021 года увеличилось на 18%, объем — более, чем на 30%, сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ.
Аналитики регулятора отмечают, что при этом количество онлайн-покупок выросло на 20%, достигнув отметки более 93 млн. Общая сумма составила около 276 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 42%.
Также отмечается, что жители Челябинской области стали на 10% реже снимать наличные средства: всего в I квартале 2022 года было обналичено около 140 млрд руб., было совершено чуть более 12 млн снятий наличности.
«Доля безналичных расчетов с каждым годом растет. Одна из причин — появление новых платежных сервисов. В нашем регионе набирает популярность оплата товаров и услуг с помощью QR-кода, когда расчеты проходят через Систему быстрых платежей. Южноуральские бизнесмены активно внедряют в своих торговых точках возможность такой оплаты. Сервис помогает им экономить за счет низкой комиссии и обеспечивает моментальное поступление денег на расчетный счет компании», — отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.
В Челябинской области такой способ расчета можно встретить при покупке бытовой техники и спортивных товаров, в продуктовых магазинах и обувных салонах, на автозаправочных станциях, в медицинских и образовательных организациях. Сервис приема оплаты через QR-код доступен также самозанятым.
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