Курс доллара США в ходе торгов опускался до 50,01 руб.

УрБК, Москва, 29.06.2022. По состоянию на 14.20 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 52,25 руб., евро — 54,75 руб. Отметим, что сегодня в ходе торгов курс доллара опускался до 50,01 руб., евро — до 52,7 руб.

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