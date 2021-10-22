Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы бесплатного питания для городских школьников

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Нормативы бесплатного питания для школьников в первом полугодии 2022-2023 учебного года утверждены в Екатеринбурге. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Постановление об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях утверждает нормативы на обеспечение школьников 5-11 классов льготных категорий бесплатным одноразовым питанием в первую смену из расчета 93 руб. 57 коп. в день на одного ребенка. Для школьников этих же категорий, обучающихся во вторую смену, предусмотрено одноразовое питание на сумму 140 руб. 37 коп. в день на одного учащегося. К льготным категориям относятся дети из многодетных семей; из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей.
Ученики 1-4 классов, обучающиеся в первую смену и не относящиеся к данным категориям, будут получать питание на сумму 81 руб. 2 коп. ежедневно. Для второй смены начальной школы предусмотрено одноразовое питание на сумму 121 руб. 52 коп. на человека в день.
Также в документе предусмотрено обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) учащихся с ограниченными возможностями здоровья: для 1-4 классов — 202 руб. 54 коп. в день на одного человека, для 5-11 классов — 233 руб. 94 коп.
Родителям учеников, которые обучаются на дому, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 127 руб. 60 коп. за один учебный день.
Организация питания для школьников осуществляется в соответствии с планом, который утверждается каждые две недели. Контроль за этим, по распоряжению Алексея Орлова, будут осуществлять руководители школьных учреждений.
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации питания ...08.06.2020 Глава Екатеринбурга утвердил нормы бесплатного питания в школах на следующий учебный год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил постановление о нормативах на ...04.07.2019 Администрация Екатеринбурга утвердила нормативы на бесплатное питание для школьников
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление ...06.12.2016 В Екатеринбурге питание одного ученика начальных классов будет обходиться в 61 рубль в день
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об организации ...15.07.2015 В Екатеринбурге утвердили нормативы на бесплатное школьное питание в новом учебном году
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об организации ...