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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы бесплатного питания для городских школьников

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Нормативы бесплатного питания для школьников в первом полугодии 2022-2023 учебного года утверждены в Екатеринбурге. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Постановление об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях утверждает нормативы на обеспечение школьников 5-11 классов льготных категорий бесплатным одноразовым питанием в первую смену из расчета 93 руб. 57 коп. в день на одного ребенка. Для школьников этих же категорий, обучающихся во вторую смену, предусмотрено одноразовое питание на сумму 140 руб. 37 коп. в день на одного учащегося. К льготным категориям относятся дети из многодетных семей; из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей.

Ученики 1-4 классов, обучающиеся в первую смену и не относящиеся к данным категориям, будут получать питание на сумму 81 руб. 2 коп. ежедневно. Для второй смены начальной школы предусмотрено одноразовое питание на сумму 121 руб. 52 коп. на человека в день.

Также в документе предусмотрено обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) учащихся с ограниченными возможностями здоровья: для 1-4 классов — 202 руб. 54 коп. в день на одного человека, для 5-11 классов — 233 руб. 94 коп.

Родителям учеников, которые обучаются на дому, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 127 руб. 60 коп. за один учебный день.

Организация питания для школьников осуществляется в соответствии с планом, который утверждается каждые две недели. Контроль за этим, по распоряжению Алексея Орлова, будут осуществлять руководители школьных учреждений.

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