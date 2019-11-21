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В Первоуральске сотрудница банка обвиняется в присвоении более 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В Первоуральске под суд отправлена сотрудница одного из банков. Женщина обвиняется в незаконном присвоении более 1,5 млн руб. банковских средств. Преступные действия для их получения женщина совершила в период с мая 2017 года по декабрь 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемая, работая в должности заведующей отделом кассовых операций, имела неограниченный доступ к наличным денежным средствам в операционной кассе. С помощью программы, установленной на ее рабочем компьютере, злоумышленница проводила приходно-расходные операции, затем удаляла их из системы. Для сокрытия недостачи женщина осуществляла махинации с пачками ветхих купюр, также находившихся в ее кассе.

Прокурор города Первоуральска утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудницы банка в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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