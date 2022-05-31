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Креативный кластер «Домна» вошел в маршрут Красной линии Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Креативный кластер «Домна» включен в маршрут Красной линии Екатеринбурга. Здесь уже открыто представительство центра «Мой бизнес» и планируется размещение штаб-квартиры фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В числе первых знаковых событий в креативном кластере стала встреча главы Ростуризма Зарины Догузовой и губернатора Евгения Куйвашева с турсообществом. В настоящее время креативный кластер «Домна» открыл свои двери для всех желающих.

«С этого дня жители и гости города могут посетить магазин крафтовых товаров уральских производителей, а предприниматели — забронировать одно из нескольких пространств «Домны» под свое мероприятие. В инфраструктуру площадки входит fashion-коворкинг, лекторий, переговорные, медиаблок, где можно снимать фото и видео, а также записывать подкасты. Комплексный проект стал возможен благодаря инициативе губернатора Свердловской области и взаимодействию администрации города и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который является оператором проекта по развитию креативных индустрий в регионе», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Лекторий «Домны» рассчитан на 50 мест и оснащен современным оборудованием, в том числе медиа-стеной и аудиосистемой, отдельные пространства «Домны» удобно использовать для образовательных и бизнес-мероприятий, форумов, деловых встреч и переговоров, в том числе в формате удаленного подключения.

В процессе наполнение fashion-коворкинг. Так, предприниматели в сфере моды уже могут воспользоваться текстильными принтерами и широкоформатным плоттером для печати лекал. В стадии запуска пятнадцатиголовочная вышивальная машина. Параллельно запущен онлайн-магазин, к концу года откроется маркетплейс товаров местных производителей.

Открытие «Домны» состоялось 27 мая 2022 и было приурочено к 20-летнему юбилею СОФПП, который отмечается в этот день. Участие в запуске площадки принимали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава города Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев.

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