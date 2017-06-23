ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетят представители примерно 30 стран

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. XII Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая состоится в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, планируют посетить представители примерно 30 стран. В их числе будут представители официальных, деловых кругов, дипломаты, эксперты, торговые представители, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Так, в формате национальных стендов участникам продемонстрируют экономический потенциал Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Зарубежные гости смогут присоединиться к стратегической сессии «Промышленный переход: опыт лидеров», а также деловым форумам, где будут обсуждаться новые возможности и форматы сотрудничества России с Казахстаном, Турцией, Арменией и Ираном, странами Арабского мира, Африканского континента.
Организаторы уже сообщили, что в качестве спикеров выступят премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, заместитель министра экономики Армении Нарек Терян и другие.
В соответствии с поручением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках регионального трека выставки министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области прорабатываются отраслевые встречи, переговоры по линии бизнеса, посещение мероприятий и культурная программа иностранных гостей.
Глава регионального министерства международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин отметил, что интерес к выставке со стороны иностранных участников высокий. Помимо постоянных партнеров прибудут и новые, например, масштабная делегация официальных и деловых кругов Таджикистана, предпринимателей из Туркмении.
Министр добавил, что для предприятий Среднего Урала, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, будут организованы круглые столы, консультации по вопросам импорта и экспорта продукции в новых условиях. При участии Минпромторга РФ планируются традиционные встречи предпринимателей с российскими торгпредами, где из первых уст можно получить актуальную информацию о взаимодействии с деловыми партнерами в той или иной стране, также будут подведены итоги конкурса среди студентов по созданию экспортного бренда Свердловской области.
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