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Средний размер лимита по кредитным картам на Южном Урале вырос до 64,4 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.06.2022. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в мае составил 64 тыс. 431 руб. Это на 6,6% больше уровня предыдущего месяца (60 тыс. 422), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний размер лимита за последний месяц увеличился на 3,1%, до 70,3 тыс. руб.

Самую сильную динамику показали Башкортостан (плюс 9,7%), Челябинская (плюс 6,6%), Свердловская (плюс 6,3%), Московская и Новосибирская области (плюс 6%).

Наиболее высокий средний размер лимита отмечается в Москве (104,6 тыс. руб.), Московской области (86,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (84,6 тыс. руб.).

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