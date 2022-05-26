Средний размер лимита по кредитным картам на Южном Урале вырос до 64,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в апреле 2022 года ...

В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в апреле составил 63,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.03.2022. В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам в феврале 2022 года ...

На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в феврале составил 70,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в июне 2021 года ...

В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам за год вырос на 11,2%

УрБК, Челябинск, 07.05.2021. В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам в марте текущего года ...

В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам превысил 61 тыс. рублей

На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос почти на 12%

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Челябинской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам ...