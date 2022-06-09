Курс доллара США в ходе торгов опускался до 52,6 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2022. По состоянию на 14.40 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 52,84 руб., евро — 55,79 руб. Отметим, что сегодня в ходе торгов курс доллара опускался до 52,58 руб., евро — до 55,58 руб.

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