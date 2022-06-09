Курс доллара США в ходе торгов опускался до 52,6 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2022. По состоянию на 14.40 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 52,84 руб., евро — 55,79 руб.
Отметим, что сегодня в ходе торгов курс доллара опускался до 52,58 руб., евро — до 55,58 руб.
УрБК, Москва, 09.06.2022. По состоянию на 14.20 мск курс долл. США на бирже составляет 57,89 руб., евро — 61,37 руб. ...30.05.2022 Курс доллара США на Мосбирже в ходе торгов опускался до 61 рубля
УрБК, Москва, 30.05.2022. По состоянию на 14.20 мск курс долл. США на бирже составляет 61,90 руб., евро — 63,47 руб. ...25.05.2022 Курс доллара США на Мосбирже на открытии торгов опускался до 55,8 руб., евро — до 57,1 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...19.05.2022 Курс евро на Мосбирже временно опускался ниже 62 рублей
УрБК, Москва, 19.05.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...12.05.2022 Курс доллара США на Мосбирже опустился до 65 рублей
УрБК, Москва, 12.05.2022. По состоянию на 14.59 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 65,24 руб., курс евро ...